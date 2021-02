Manchester United : plusieurs semaines d'absence pour Paul Pogba

Sorti sur blessure durant la rencontre face à Everton (3-3) samedi dernier, Paul Pogba va manquer plusieurs semaines de compétition. Le milieu de terrain français, qui sortait d'un bon mois de janvier, souffre d'une blessure musculaire à la cuisse. C'est ce que dévoile le communiqué médical de Manchester United ce lundi.

«Un examen était nécessaire pour évaluer l'étendue des dégâts et, malheureusement, Pogba fait maintenant face à un arrêt forcé. Il manquera les matches clés à la maison et à l'étranger à venir, comme mardi en FA Cup contre West Ham, en plus des matches de Ligue Europa contre la Real Sociedad», explique le club. «C'est une blessure qui prendra quelques semaines à guérir» précise Solskjaer.