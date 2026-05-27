OM : Stéphane Richard confirme l’arrivée imminente de Grégory Lorenzi !

Ça s’accélère enfin à l’Olympique de Marseille. Après les départs de Pablo Longoria, puis de Medhi Benatia (et en attendant peut-être celui d’Habib Beye), le club phocéen commence à se restructurer. Le 9 mai dernier, nous vous annoncions en exclusivité que les Olympiens avaient conclu un accord avec Grégory Lorenzi. Le directeur sportif de Brest avait annoncé son départ la veille, mais il avait donc choisi de dire oui à l’OM et de snober Nice.

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Un revirement de situation qui n’avait d’ailleurs pas plu aux Aiglons. Le Gym pensait avoir bouclé le dossier de la succession de Florian Maurice de fort belle manière en rapatriant dans le Sud l’homme qui a fait des miracles en Bretagne. Le club entraîné par Claude Puel a donc tenté de faire valoir l’accord passé avec Lorenzi (en cas de maintien en Ligue 1) pour repousser l’OM. Peine perdue. Cet après-midi, le nouveau président marseillais, Stéphane Richard, a confirmé que l’intronisation de Grégory Lorenzi allait bientôt être annoncée.

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Nice définitivement battu par l’OM

Interrogé sur la possible arrivée du natif de Bastia au poste de directeur sportif, le nouvel homme fort de l’OM a confirmé la nouvelle. «Oui, le nom qui circule dans la presse actuellement est le bon, je peux vous le confirmer. Ce sera officialisé dans les prochaines heures», a-t-il déclaré dans le cadre du lancement du club "Who’s Who" à Grand Central, siège de BFM Marseille Provence. Il n’y a donc plus qu’à patienter avant de voir l’ancien Brestois débarquer sur la Canebière.

Cette annonce confirme en tout cas l’information selon laquelle l’OGC Nice a rapidement compris qu’il ne pourrait pas retenir Lorenzi malgré l’accord passé avec lui. Les Aiglons sont d’ailleurs passés à autre chose puisque, pour rappel, ils ont coché trois nouveaux noms pour oublier Lorenzi : l’ancien Rossonero Geoffrey Moncada, l’Auxerrois David Wantiez et l’ex-dirigeant de l’Olympique Lyonnais et de la section féminine du Paris Saint-Germain, Bruno Cheyrou.