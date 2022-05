Vidéo : la Twittosphère s'indigne des incidents autour de la finale de la Ligue des Champions

La suite après cette publicité

Cette finale de Ligue des champions va débuter dans des conditions inédites. Initialement prévue à 21h, elle débutera avec plus d'une demi-heure de retard après des problèmes à l'entrée du stade. Plusieurs supporters n'ont pas pu entrer à temps dans l'enceinte et des débordements ont perturbé la sécurité également. Une organisation hasardeuse et qui ternit l'image de la France alors que Paris avait récupéré la finale après la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Sur Twitter, les internautes se sont indignés des incidents autour de la finale de la Ligue des Champions.