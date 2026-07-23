Arsenal s’offre la sensation Christos Tzolis

Un nouveau renfort pour Mikel Arteta ! En attendant de voir si les Gunners pourront s’offrir les pistes XXL qu’ils convoitent comme Bradley Barcola ou Julian Alvarez, les Londoniens viennent d’annoncer l’arrivée de Christos Tzolis, qui vient renforcer le secteur offensif et couvrir le départ de Leandro Trossard, qui a quitté l’Emirates Stadium direction Besiktas.

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« Nous sommes ravis d’annoncer la signature de Christos Tzolis pour un contrat à long terme. L’attaquant de 24 ans nous rejoint en provenance du Club Bruges où il a disputé 108 matchs toutes compétitions confondues, marquant 43 buts et délivrant 45 passes décisives pour le club belge », a ainsi écrit le champion d’Angleterre et finaliste de la dernière Ligue des Champions dans un communiqué officiel.

Energy. Instinct. End product.



Christos Tzolis is a Gunner ✍️ pic.twitter.com/NP7QHI3u15 — Arsenal (@Arsenal) July 23, 2026

Une des révélations des dernières années en Europe

Le montant de l’opération n’a pas été dévoilé par le club londonien, mais les médias belges évoquent un montant de 40 millions d’euros déboursés par Arsenal. Après deux belles saisons à Bruges, étant notamment nommé joueur de la saison en Belgique deux années de suite, Tzolis va franchir un nouveau palier dans sa carrière, et tout indique qu’il pourrait avoir un rôle important dès le début de saison.

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Ailier moderne, aussi capable de jouer à droite, il est particulièrement complet, brillant dans la dernière passe et dans le un contre un. La saison dernière, ses statistiques en championnat ont été affolantes, avec 17 buts et 23 passes décisives en 36 rencontres. Mikel Arteta récupère ainsi un sacré atout offensif pour tenter le back to back en championnat et repartir à la conquête de l’Europe.