Jamie Carragher dézingue le choix de Mohamed Salah de rejoindre Trabzonspor

Après avoir marqué l’histoire de Liverpool, Mohamed Salah a finalement choisi une destination inattendue pour la suite de sa carrière. L’ailier égyptien s’apprête à rejoindre Trabzonspor, où il a reçu un accueil spectaculaire avec près de 25 000 supporters présents à l’aéroport pour célébrer l’arrivée de la plus grande recrue de l’histoire du club turc. Un choix qui a rapidement fait réagir, notamment en Angleterre, où certains estiment que le joueur de 34 ans aurait encore pu viser un championnat plus prestigieux.

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Parmi eux, Jamie Carragher n’a pas caché son étonnement. L’ancien défenseur de Liverpool estime que Salah possède encore le niveau pour évoluer au plus haut niveau européen et aurait pu viser une formation italienne par exemple. « Je pense qu’il est encore capable de jouer en Serie A. Pour moi, la Turquie est un niveau trop bas. Je pensais qu’il aurait pu réduire un peu ses demandes pour rejoindre un meilleur club », a déclaré l’ex-international anglais, qui considère que les exigences salariales du joueur ont peut-être limité ses options. Salah appréciera.