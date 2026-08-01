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Une piste offensive du FC Barcelone prend de l’ampleur

Par Maxime Barbaud
1 min.
Pavlidis (Benfica) @Maxppp

Le FC Barcelone fait toujours de Julian Alvarez sa priorité pour renforcer la pointe de l’attaque. Pour le moment, et ce malgré l’envie de l’Argentin de rejoindre le club catalan, l’Atlético de Madrid se montre intransigeant et refuse un potentiel transfert avec son concurrent. Le Barça le sait et a déjà activé ses plans B. Le premier serait de prolonger le contrat de Ferran Torres et lui redonner confiance. Le second serait de faire venir un autre joueur.

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Entre Eli Junior Kroupi, João Pedro ou encore Dusan Vlahovic, les noms ne manquent pas à l’appel. Il y en a un autre, déjà apparu ces dernières semaines dans les short-lists du Barça, qui prend un peu d’ampleur ces derniers jours, c’est celui de Vangelis Pavlidis. Selon AS, le serial buteur de Benfica (64 buts en 112 matchs avec le club portugais) intéresse de plus en plus les Blaugranas. Le joueur de 27 ans est sous contrat jusqu’en 2029 avec les Lisboètes.

Pub. le - MAJ le
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