Un ancien international français prend sa retraite

Clap de fin pour Josuha Guilavogui. L’ancien international tricolore (7 sélections) a annoncé mettre un terme à sa carrière de joueur professionnel à l’âge de 35 ans. Formé à Saint-Etienne avec qui il avait remporté une Coupe de la Ligue en 2013, il avait ensuite rejoint l’Espagne où il avait remporté une Liga sous le maillot de l’Atlético de Madrid en 2014. Le milieu de terrain était ensuite passé par Wolfsburg, Bordeaux, Mayence ou encore Leeds United.

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«Cher Football. Tu demandes beaucoup mais tu offres tellement plus. Tu m’as donné la chance réaliser le rêve de mon père, qui est par la suite devenu le mien et qui anime les coeurs et les yeux de millions d’enfants… et puis tu m’as choisi. Quand je prends du recul, je me rends compte de ces moments inoubliables que tu m’as offert. J’aurais voulu t’en demander tellement plus mais je sais aussi qu’il y aurait pu avoir beaucoup moins. Je prends ma part de reconnaissance et je laisse aux autres cette source infinie de bonheur que tu procures. Tu m’oublieras certainement comme tu l’as fait avec d’autres qui ont été plus grands que moi mais à leur image je ne t’oublierai jamais. Il est temps d’écrire LA fameuse phrase. Je raccroche les crampons. La page se tourne mais le livre reste ouvert. "Ne pleurons pas parce que c’est terminé, sourions parce que c’est arrivé". Merci Football», a-t-il écrit sur son compte Instagram.