Belgique : Rudi Garcia remercie les pauses fraîcheur

Alors que la pause fraîcheur fait débat lors de cette Coupe du Monde, le nouveau sélectionneur de la Belgique, Rudi Garcia, la voit comme une opportunité en or. En conférence de presse ce dimanche, à la veille de l’entrée en lice des Diables Rouges face à l’Egypte, l’ancien entraîneur du LOSC a affiché une vraie satisfaction au sujet de cette nouveauté :

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«Moi, j’appelle ça le coaching break et non pas le cooling break. Franchement, c’est une aubaine. Je ne vais pas dire merci la publicité aux États-Unis mais ce sont vraiment des moments où on pourra parler avec les joueurs, recadrer tactiquement, leur donner des conseils. Ça nous a permis de donner des infos à l’équipe, qui a bien répondu et on s’est améliorés en fin de première période. Donc, je trouve ça vraiment bien.» Voilà qui est dit.