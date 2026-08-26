Le Havre recrute le remplaçant de Mory Diaw

Le Havre tient son troisième gardien. Suite au départ de Mory Diaw à Al-Shabab, le club doyen a trouvé son remplaçant. Après deux ans et demi passés au Stade Rennais, le gardien Gauthier Gallon (33 ans) a fait une pige de six mois en Belgique, au FCV Dender EH. Aujourd’hui, libre de tout contrat, le natif e Nice fait son retour en Hexagone.

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Sous les projecteurs : Gauthier Gallon. 💡



Libre, l’expérimenté gardien arrive au HAC ! ✍️



Bienvenue au Havre Athletic Club, Gauthier. 🙋‍♂️ pic.twitter.com/22pJfGA3k3 — Havre Athletic Club ⚽️ (@HAC_Foot) August 26, 2026

«Sous les projecteurs : Gauthier Gallon. Libre, l’expérimenté gardien arrive au HAC ! Bienvenue au Havre Athletic Club, Gauthier», indique le club normand qui n’a pas précisé la durée du contrat de son nouveau portier.