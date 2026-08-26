Menu Rechercher
Commenter 4
Officiel Ligue 1

Le Havre recrute le remplaçant de Mory Diaw

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Gauthier Gallon avec le Stade Rennais @Maxppp

Le Havre tient son troisième gardien. Suite au départ de Mory Diaw à Al-Shabab, le club doyen a trouvé son remplaçant. Après deux ans et demi passés au Stade Rennais, le gardien Gauthier Gallon (33 ans) a fait une pige de six mois en Belgique, au FCV Dender EH. Aujourd’hui, libre de tout contrat, le natif e Nice fait son retour en Hexagone.

La suite après cette publicité

«Sous les projecteurs : Gauthier Gallon. Libre, l’expérimenté gardien arrive au HAC ! Bienvenue au Havre Athletic Club, Gauthier», indique le club normand qui n’a pas précisé la durée du contrat de son nouveau portier.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (4)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Le Havre
Gauthier Gallon

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Le Havre Logo Le Havre
Gauthier Gallon Gauthier Gallon
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier