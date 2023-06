Brésil : le président de la fédération déclare sa flamme à José Mourinho

Le dossier du sélectionneur au Brésil reste encore flou à l’heure actuelle. Alors que la piste Carlo Ancelotti reste la priorité, ce dernier n’a pas prévu de quitter le Real Madrid cet été. Il ne prendra pas la direction de la Seleçao qu’à partir de juin 2024 et la fin de son contrat avec la Maison Blanche. Depuis, plusieurs solutions se présentent à la fédération brésilienne.

La possibilité d’un intérimaire pour an en attendant Don Carlo est étudiée. Plusieurs noms sont également évoqués pour entraîner les partenaires de Neymar. À commencer par celui de José Mourinho. Dans un entretien accordé à AS, le président de la Confédération brésilienne, Ednaldo Rodrigues, a donné son opinion sur le stratège portugais. « J’aime beaucoup Mourinho, c’est un grand entraîneur, avec une histoire importante et il a en sa faveur le témoignage de plusieurs joueurs brésiliens qui parlent très bien de lui. »

