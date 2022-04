Elye Wahi ne se voyait pas partir de Montpellier

Orphelin de Gaëtan Laborde et d'Andy Delort, le Montpellier HSC devait compter cette saison sur sa paire Stephy Mavididi - Elye Wahi pour animer son attaque. Le second révélait récemment à France Bleu Hérault : «les perdre, ça nous a fait du mal, mais ça m'a ouvert les portes. Stephy Mavididi et moi avons pris plus d'assurance, d'ampleur, de responsabilités. On essaie de faire le taf.»

La suite après cette publicité

Et pour sa première saison complète en Ligue 1, l'avant-centre de 19 ans s'en sort plutôt bien avec 8 buts inscrits, 2 passes décisives délivrées et 2 penaltys provoqués. Il vient d'ailleurs de signer un nouveau contrat jusqu'en 2025 avec son club : «comme je l'ai dit, c'était une évidence de prolonger. Il n'y avait même pas de discussion à avoir là dessus. J'espère continuer à jouer et à marquer pour le Montpellier Hérault», expliquait-il à la radio régionale.