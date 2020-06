Amiens : la réaction de Bernard Joannin après la suspension des relégations

Comme Jean-Michel Aulas, Bernard Joannin avait fait partie de ces quelques présidents qui s'étaient beaucoup exprimés dans les médias suite à l'annulation de la saison de Ligue 1. Et le dirigeant principal d'Amiens a donc accueilli cette décision de suspendre les relégations avec le sourire.

« C'est avec une grande satisfaction que nous avons appris la décision du juge du Conseil d'État de suspendre les descentes d'Amiens et de Toulouse. Je trouvais que cette décision du Conseil d'administration de la Ligue était injuste, incohérente et, surtout, infondée. C'est avec beaucoup de fierté et d'honneur que nous avons combattu cette décision. Je trouve que la décision de suspendre ces relégations est une bonne décision », a-t-il lancé sur La Chaîne l'Equipe. Mais son club n'est pas encore sauvé, puisqu'il faudra attendre la fin juin pour être fixé définitivement...