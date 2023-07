OL : les demandes de Laurent Blanc pour le mercato

Battu par Molenbeek ce dimanche après-midi (0-1), l’Olympique Lyonnais vient d’enchaîner un deuxième match sans victoire et sans aucun but inscrit. Une pré-saison décevante pour l’instant, mais Laurent Blanc veut retenir le positif. «Il faut retenir des choses. On a perdu, on ne peut pas se satisfaire, mais on a bien travaillé, on progresse. Les derniers matches vont être plus importants. On manque de liant, c’est flagrant. Dans la surface, on fait beaucoup trop peu. On ressort le ballon avec du mouvement, mais il faut le talent et l’expérience devant le but», a-t-il d’abord expliquer sur OLPlay.

La suite après cette publicité

Avant de revenir sur la suite de la préparation, en demandant des renforts pour le mercato estival. «On maitrise mieux le ballon, mais cela ne suffit pas. On va récupérer quatre joueurs importants pour nous, qui étaient titulaires l’an dernier. Cela fait deux matchs qu’on ne marque plus de but. Si vous voulez maquer, il faut être dangereux, c’est notre note négative. J’espère que quelques joueurs supplémentaires vont rejoindre l’effectif pendant le mercato. La suite devra être plus tactique avant le début de la saison». L’OL poursuivra sa préparation contre le Celta Vigo et Crystal Palace avant le début de la Ligue 1.

À lire

Revivez la défaite de l’Olympique Lyonnais face au RWD Molenbeek