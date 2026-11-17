Officiellement candidat, Philippe Diallo peut compter sur le soutien d’Emmanuel Macron dans sa course à la présidence de la FIFA. Le patron de la Fédération française de football a confirmé avoir échangé avec le chef de l’État et assuré que celui-ci soutenait son initiative. Un appui politique important alors que le dirigeant français se prépare à défier Gianni Infantino lors du scrutin prévu le 18 mars 2027.

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« Quand vous êtes président d’une Fédération et que vous vous lancez dans une bataille internationale, vous avez besoin d’avoir, chez vous, le plus large soutien. Et je crois pouvoir dire que le Président de la République soutient mon initiative », a déclaré Diallo. Le candidat entend donc bénéficier d’un soutien qui dépasse le seul cadre du football français, après avoir déjà obtenu l’appui unanime des associations européennes représentées au sein des instances de l’UEFA.