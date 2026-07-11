Le duel Kane-Haaland met le feu à la presse anglaise, les coulisses de la réussite de la défense des Bleus

La presse s’enflamme pour le duel Kane - Haaland

Ce match entre l’Angleterre et la Norvège est aussi marqué par le duel entre Harry Kane et Erling Haaland, présenté comme une vraie bataille de grands buteurs comme l’affiche le Daily Mail. Kane et Haaland ont dominé les championnats européens la saison dernière et font aussi mal dans ce Mondial avec respectivement 6 et 7 buts. Pour la légende anglaise Michael Owen, Erling Haaland est l’attaquant qui rend les défenseurs les plus mal à l’aise, car il les met constamment en difficulté par sa puissance, sa vitesse et son jeu aérien. Kane, lui, est un avant-centre plus complet, capable de participer au jeu, de combiner et de créer autant que de marquer. Le Ballon d’or 2001 a ajouté qu’en tant que défenseur, il redouterait davantage Haaland, mais qu’en tant que coach, il choisirait Kane pour la qualité globale qu’il apporte à une équipe.

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Les secrets de la solidité des Bleus

Dans Le Parisien, on est revenu sur les secrets de la forteresse Bleue, comme le titre d’ailleurs du journal. Les Bleus sont devenus une équipe presque infranchissable grâce à une vraie culture de l’effort, à la solidarité du groupe et à une excellente condition physique. Dans cette Coupe du monde, la France n’a encaissé que deux buts depuis le début du tournoi. Deshamps a réussi à faire accepter aux attaquants un 4-2-3-1 basé sur la discipline. Ousmane Dembélé, grâce à son travail défensif au PSG, a servi d’exemple, tandis que Mbappé s’est mis à la tâche d’assurer les courses et le premier pressing. Cette implication défensive de ses attaquants a permis à la France d’enchaîner trois clean sheets et d’être sereine défensivement.

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Merino met encore la cape de héros

“Béni”, peut-on lire en un d’AS. Le joueur d’Arsenal, Mikel Merino, est entré en jeu à la 85e min, à la place de Dani Olmo et a sauvé l’Espagne. Après seulement trois minutes sur la pelouse, il a bondi pour reprendre un ballon relâché par le malheureux Lammens qui a remplacé un Thibault Courtois sorti sur blessure. Déjà héros face au Portugal lors du tour précédent, Merino a remis ça lors de la victoire 2-1 face à la Belgique.