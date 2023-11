L1 : Didier Deschamps réclame plus de sévérité contre les supporters violents

Ce jeudi en début d’après-midi, Didier Deschamps s’est présenté face aux médias pour dévoiler sa liste des 23 Bleus sélectionnés pour le rassemblement du mois de novembre. Après cela, le sélectionneur tricolore a répondu aux questions des journalistes. L’une d’elles concernait les violences liées aux supporters. Les récents incidents lors de l’Olympico ont d’ailleurs été évoqués.

«Ce sont des images horribles, qu’on n’a pas envie de voir et de revoir. La France est plus touchée que d’autres pays ? Il se passe sans doute des choses ailleurs. Il faut faire en sorte que ça n’arrive plus, ça demande une collaboration entre toutes les personnes qui sont amenées à décider pour faire en sorte que la sécurité soit le plus importante possible. Qu’il y ait un peu plus de sévérité dans les sanctions pour avoir ce côté dissuasif. Cela concerne peu de personnes, mais il suffit qu’il y en ait une et elle remet tout en cause. Ces personnes-là n’ont pas leur place dans le sport. Elles se servent de la sphère sportive et de la résonance médiatique… Donc ça demande évidemment une réflexion approfondie.» Le message est passé…