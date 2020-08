Barça : Arturo Vidal veut rester

Alors qu'il ne prendra pas part à la rencontre de son équipe contre le Napoli pour le compte du 8e de finale retour de Ligue des Champions, Arturo Vidal s'est exprimé sur son avenir. D'abord proche où il veut que son équipe aille chercher la Coupe aux grandes oreilles et un peu plus lointain ensuite. Le milieu chilien, qui a pris part à 43 matchs cette saison, veut rester un an de plus en Catalogne avec l'objectif de réussir le triplé championnat-Coupe-Ldc.

Dans une interview à Mundo Deportivo, le milieu de 33 ans s'est exprimé sur la saison prochaine : « il me reste une année de contrat et avec tout ce qui s'est passé, en ce moment je me sens important, j'aime beaucoup l'équipe, j'ai de très bons amis et j'espère aller au bout de mon contrat ». Le milieu de terrain est en effet sous contrat jusqu'en 2021 et compte bien rester malgré l'envie de ses dirigeants de s'en débarrasser.