L'AS Monaco remplit votre portefeuille !

- Monaco gagne avec 2 buts d'écart (cote à 5,55)

La saison passée, le club princier s'était débarrassé du Sparta Prague lors du même 3e tour préliminaire de la Ligue des Champions. Face à un adversaire un poil supérieur, il reste favori à la victoire et devra s'imposer par le plus grand écart possible lors de l'aller au stade Louis II. Avec l'arrivée de Minamino, chipé à Liverpool, ou encore de Breel Embolo, acheté au Borussia Mönchengladbach, l'ASM s'est donnée les moyens de parvenir à son objectif de qualification pour la phase de poules de la Ligue des Champions. On l'imagine sans mal s'imposer avec deux buts d'avance face au PSV.

- Doublé de Wissam Ben Yedder (cote à 5,80)

Et si l'AS Monaco s'impose par deux buts, Ben Yedder n'y sera pas étranger. Toujours fer de lance de l'attaque asémiste, l'international français (31 ans) a achevé la dernière saison avec un total de 25 buts en Ligue 1, prouvant une fois de plus son importance dans le dispositif. Avec de nouvelles rampes de lancement comme Minamino et Embolo mais aussi ses pourvoyeurs plus classiques comme Golovin et Volland, il devrait avoir les cartouches nécessaires pour faire mal au PSV.

- But de Xavi Simons (cote à 5,50)

Si nous voyons l'AS Monaco vaincre le PSV Eindhoven, il faudra malgré tout se méfier du club néerlandais, qui a réalisé un mercato très intéressant. L'ancien gardien de Nice Walter Benitez l'a rejoint, son ancien buteur maison Luuk de Jong a fait son grand retour et l'espoir néerlandais Xavi Simons est arrivé en provenance du PSG. D'ailleurs, il pourrait bien briller face à l'ASM, après avoir inscrit un joli but en Supercoupe des Pays-Bas face à l'Ajax lors de la victoire 5-3, faisant le plein de confiance.

