Ligue Europa, Monaco : Philippe Clement ne connaît pas bien Braga

Monaco a hérité de Braga en 8e de finale de la Ligue Europa. À l'inverse de l'OL, qui jouera contre Porto, le tirage au sort a plutôt été clément pour le club princier. Mais un autre Clement, Philippe celui-ci et entraîneur de l'ASM de son état, a reconnu en conférence de presse qu'il ne connaissait pas bien l'équipe portugaise. Avec le match aller le 10 mars, il a un peu moins de 15 jours pour étudier son futur adversaire.

La suite après cette publicité

«Pour le moment, je ne connais que leurs résultats et je sais qu’ils sont quatrièmes de leur championnat. Dans les prochains jours, nous allons donc regarder beaucoup de leurs matchs pour bien les étudier et analyser leurs forces et faiblesses. Mais nous entrons dans la phase à élimination directe, donc toutes les équipes encore engagées ont des qualités, il n’y a pas beaucoup d’écart de niveau.» Rendez-vous à l'Estádio Axa.