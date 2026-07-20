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Finalissima

L’Argentine et l’Espagne pourraient s’affronter à nouveau en novembre !

Par Kevin Massampu
1 min.
Lionel Messi - Lamine Yamal @Maxppp

Et si l’Argentine et l’Espagne se retrouvaient à la fin d’année ? Selon la radio argentine DSports 103.1 FM et le journaliste de TNT Sports Argentina, Cristian Camiño, la FIFA réfléchit à organiser la Finalissima entre les deux nations en novembre prochain. Des discussions avancées sont en cours pour que la rencontre se dispute au stade Lusail (Qatar).

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Pour rappel, la Roja - vainqueure de l’Euro 2024 - et l’Albiceleste - gagnante de la Copa América 2024 - devaient s’affronter le 27 mars dernier. Mais suite à la situation au Qatar et faute d’un accord entre la CONMEBOL et l’UEFA sur le lieu du match, la rencontre a finalement été annulée.

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