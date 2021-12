Puma s'offre Romeo Beckham

Puma a du flair et n'a pas voulu laisser passer une occasion en or potentiellement regrettable à l'avenir. La marque qui équipe notamment Neymar Jr, la star brésilienne du PSG, a convaincu Romeo Beckham, le fils de David Beckham, de rejoindre ses rangs. Car s'il n'a que 19 ans et qu'il n'a pas encore explosé au plus haut niveau, le fils de l'ancienne icone de Manchester United incarne des valeurs fortes et une valeur montante pour le futur.

Les FUTURE Z pour Romeo Beckham

« Neymar est incroyable et j’adore le regarder jouer, il m’a envoyé un message lorsqu’il m’a vu porter des Puma… ça a fait ma journée », a d'ailleurs commenté à ce propos l'ailier évoluant aux États-Unis à Fort Lauderdale CF, en USL League One (D3), qui n'est autre que l'équipe réserve de l'Inter Miami, franchise de Major League Soccer (MLS) fondée par son père.

Romeo Beckham portera chaussera désormais les FUTURE Z 1.2. lorsqu'il foulera le pré de l'autre côté de l'Atlantique. Un fait qui semble ravir le principal concerné. « Les chaussures FUTURE Z correspondent parfaitement à mon jeu. Elles sont légères, ce qui me permet d’utiliser ma vitesse et mon agilité, mais elles adhèrent aussi parfaitement au ballon, ce qui me permet de dribbler et de faire des passes le plus efficacement possible. Et j’adore les couleurs du pack Under the Lights, qui associent mes passions de la mode et du football. »

Puma frappe fort

Alors que David Beckham est historiquement lié à adidas, son fils, grand fan de Thierry Henre, a fait le choix de signer un contrat longue durée avec Puma, l'une des principaux concurrents de la marque à la virgule. Si cet engagement a peut-être pour but que Romeo se détache de l'image de son père, Puma accentue en tout cas de son côté un peu plus sa présence et s'affirme comme l'autre gros morceau du marché des équipementiers aux côtés des géants adidas et Nike. En espérant que cette signature s'avère payante sur le long terme.