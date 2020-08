Atalanta - PSG : le but libérateur de Choupo-Moting !

Pas dans la liste initiale du Paris Saint-Germain en Ligue des champions, Eric Maxim Choupo-Moting a jailli devant le but à la 93e minute du quart de finale face à l'Atalanta et offert la victoire et la qualification au club parisien (2-1).

L'attaquant camerounais qui sera en fin de contrat à l'issue de la compétition disputée à Lisbonne, a réussi, en toute fin de match, ce que Mauro Icardi n'était pas parvenu à faire durant 80 minutes. Se positionner au bon endroit et réaliser le geste juste, à l'entrée des six mètres, sur une offrande de Kylian Mbappé. Un but à voir et à revoir.