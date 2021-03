Séville : Diego Carlos se positionne concernant l’avenir de Koundé

Alors que Diego Carlos discute ces derniers temps d’une possible prolongation, son compère défensif, Jules Koundé (22 ans) pourrait lui quitter Séville cet été. Le jeune défenseur français, qui dispute en ce moment même l’Euro avec les Espoirs, est très courtisé et les dirigeants andalous pourraient le laisser partir en cas d’offre convenable.

Le défenseur brésilien s’est exprimé concernant un possible départ de l’ancien bordelais : «de nombreux clubs seront intéressés par lui, c'est certain. Il grandit à chaque match, chaque minute qui passe nous montre qu'il évolue et gagne en confiance et en expérience. C'est important. Je ne sais pas ce qu'il adviendra de son avenir», a-t-il raconté au journal AS. Le flou continue de régner en Andalousie.