Nantes - Lens : les compositions sont là

La Coupe de France reprend ses droits ce mercredi pour le compte des quarts de finale. A domicile, le FC Nantes reçoit le RC Lens pour un choc. Les Canaris optent pour un 4-2-3-1 avec Rémy Descamps dans les cages derrière Fabien Centonze, Jean-Charles Castelletto, Andrei Girotto et Jaouen Hadjam. Moussa Sissoko et Samuel Moutoussamy se retrouvent dans l’entrejeu. Ignatius Ganago, Florent Mollet et Evann Guessand sont placés derrière Andy Delort le buteur.

De leur côté, les Artésiens s’articulent en 3-4-3 où Jean-Louis Leca officie comme dernier rempart. Devant lui, Jonathan Gradit, Kevin Danso et Facundo Medina composent la défense avec Julien Le Cardinal et Massadio Haïdara dans les couloirs. Salis Abdul Samed et Seko Fofana assurent le double pivot. Seul en pointe, Loïs Openda est soutenu par Florian Sotoca et David Pereira da Costa.

Les compositions

FC Nantes : Descamps - Centonze, Castelletto, Girotto, Hadjam - Sissoko, Moutoussamy - Ganago, Mollet, Guessand - Delort

RC Lens : Leca - Gradit, Danso, Medina - Le Cardinal, Abdul Samed, Fofana, Haïdara - Sotoca, Openda, Pereira da Costa