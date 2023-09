PSG-OM : Randal Kolo Muani savoure son premier but

La suite après cette publicité

Alors que le Paris Saint Germain s’est offert facilement l’Olympique de Marseille lors du premier Classique de la saison au Parc des Princes ce dimanche soir en clôture de la 6ème journée de Ligue 1 (4-0), tous les signaux sont au vert pour le club de la capitale. Comme la défense qui n’a pas encaissé de but, l’attaque parisienne a en effet réalisé un match plein. Outre la prestation XXL d’Achraf Hakimi qui a lancé les siens vers un succès probant, Randal Kolo Muani a notamment marqué son premier but sous ses nouvelles couleurs. L’ancien joueur de l’Eintracht Francfort est d’ailleurs revenu sur cette soirée importante pour le club de la capitale et aussi pour lui.

«Ça été une soirée magique, inoubliable pour nous et les supporters, on voulait marquer le coup et on l’a très bien fait, on peut être très fier de nous», a notamment confié le nouvel attaquant parisien qui a confirmé la victoire totale de son équipe : «le plan, c’était de jouer notre jeu, de bien attaquer les espaces, d’avoir la possession, on a l’a bien fait, on a eu les occasions et on les a mises au fond, ça été un match complet.» Le joueur de 24 ans a ensuite eu un mot pour ses propres supporters. «Pendant le match et après le match avec la communion, ça été incroyable, un moment inoubliable, on va en vivre encore et encore cette saison», a conclu Randal Kolo Muani avec un petit sourire en coin. La fête est totale à Paris !