Le groupe du Barça pour le dernier match de la saison

D’ores et déjà champion d’Espagne, le FC Barcelone se déplace, ce samedi soir, sur la pelouse de Valence pour le compte de la 38e et dernière journée. Quelques heures avant cet ultime rendez-vous, le club catalan a publié le groupe retenu.

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Après avoir annoncé son départ du club, Lewandowski est bien présent, tout comme Gavi, Pedri ou encore Rashford. A noter toutefois l’absence de Raphinha, certainement préservé avant le début de la Coupe du Monde. Lamine Yamal, Fermin Lopez et Jules Koundé sont également absents.