Menu Rechercher
Commenter
Ligue des Champions

Club Bruges - Lens : les compositions officielles

Par Mikael Mazaleyrat
1 min.
Club Bruges 0-0 Lens
winamax
1 1.98 N 3.05 2 3.30 1er pari remboursé

Le RC Lens se déplace en Belgique pour affronter le Club Bruges, une rencontre de la 3e journée de la Ligue des champions. Après la défaite de la semaine dernière à Bollaert face au Sporting (0-2), les Lensois veulent se relancer ce soir et repartir de l’avant. En face, les Belges restent sur un match exceptionnel face à l’Inter Milan (4-3), une équipe en forme qui est sur une série de 5 succès toutes compétitions confondues. Ce match est à suivre en direct commenté sur le site Foot Mercato.

La suite après cette publicité

Yannick Cahuzac reste fidèle à son 3-4-2-1. Risser au but, Aguilar accompagne Baidoo et Udol en défense centrale. Skoras et Abdulhamid pistons, Cuisance et Haidara associés dans le cœur du jeu. Du côté de l’attaque, Hazard et Kadile vont soutenir Ivanovic.

Chez les locaux, on démarre en 4-3-3. L’expérimenté Sommer en dernier rempart, Sabbe et Seys latéraux, Spileers et Mechele forment la charnière centrale. Potts, Lemaréchal et Vanaken sont présents au milieu de terrain, Forbs et Virgili sur les ailes et Tresoldi avant-centre.

La suite après cette publicité

Les compositions

Club Bruges :

Club Bruges

4-2-3-1
Probable

Lens :

Lens

3-4-2-1
Probable
Pub. le - MAJ le
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions
Club Bruges
Lens

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
Club Bruges Logo Club Bruges
Lens Logo Lens
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier