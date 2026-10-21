Club Bruges - Lens : les compositions officielles

Le RC Lens se déplace en Belgique pour affronter le Club Bruges, une rencontre de la 3e journée de la Ligue des champions. Après la défaite de la semaine dernière à Bollaert face au Sporting (0-2), les Lensois veulent se relancer ce soir et repartir de l’avant. En face, les Belges restent sur un match exceptionnel face à l’Inter Milan (4-3), une équipe en forme qui est sur une série de 5 succès toutes compétitions confondues. Ce match est à suivre en direct commenté sur le site Foot Mercato.

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Yannick Cahuzac reste fidèle à son 3-4-2-1. Risser au but, Aguilar accompagne Baidoo et Udol en défense centrale. Skoras et Abdulhamid pistons, Cuisance et Haidara associés dans le cœur du jeu. Du côté de l’attaque, Hazard et Kadile vont soutenir Ivanovic.

Chez les locaux, on démarre en 4-3-3. L’expérimenté Sommer en dernier rempart, Sabbe et Seys latéraux, Spileers et Mechele forment la charnière centrale. Potts, Lemaréchal et Vanaken sont présents au milieu de terrain, Forbs et Virgili sur les ailes et Tresoldi avant-centre.

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Les compositions

Club Bruges :

Lens :