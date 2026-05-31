PSG, Presnel Kimpembe : « je peux mourir en paix ! »

Malgré son départ l’été dernier vers le Qatar, Presnel Kimpembe n’a rien perdu de son attachement au Paris Saint-Germain. Vainqueur de la Ligue des Champions la saison passée, le défenseur français était présent à Budapest pour soutenir ses anciens coéquipiers lors de la finale face à Arsenal.

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🚨🚨Le message très touchant de Presnel Kimpembe 🇫🇷 :



🗣️« 𝗝𝗘 𝗣𝗘𝗨𝗫 𝗠𝗢𝗨𝗥𝗜𝗥 𝗘𝗡 𝗣𝗔𝗜𝗫 ! 𝗙É𝗟𝗜𝗖𝗜𝗧𝗔𝗧𝗜𝗢𝗡𝗦 𝗣𝗔𝗥𝗜𝗦 ❤️💙 ! 𝗟𝗢𝗩𝗘 𝗬𝗢𝗨 » 🥹🥹🥹🥹🥹🥹🥹



(Via Snapchat) pic.twitter.com/aa331DWm8c — PSG COMMUNITY (@psgcommunity_) May 30, 2026

Dans une soirée chargée en émotions, il a même été associé aux célébrations, ses anciens partenaires lui confiant symboliquement la Coupe afin qu’il puisse, lui aussi, savourer ce nouveau sacre européen. Après la rencontre, une fois la tension retombée, l’ancien Parisien a tenu à exprimer toute son émotion sur les réseaux sociaux. Sur Snapchat, Kimpembe a publié un message fort : « je peux mourir en paix ! Félicitations Paris ! Love you ». L’histoire d’amour continue…