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Ligue des Champions

PSG, Presnel Kimpembe : « je peux mourir en paix ! »

Par Allan Brevi
1 min.
Presnel Kimpembe @Maxppp
PSG 1-1 Arsenal

Malgré son départ l’été dernier vers le Qatar, Presnel Kimpembe n’a rien perdu de son attachement au Paris Saint-Germain. Vainqueur de la Ligue des Champions la saison passée, le défenseur français était présent à Budapest pour soutenir ses anciens coéquipiers lors de la finale face à Arsenal.

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Dans une soirée chargée en émotions, il a même été associé aux célébrations, ses anciens partenaires lui confiant symboliquement la Coupe afin qu’il puisse, lui aussi, savourer ce nouveau sacre européen. Après la rencontre, une fois la tension retombée, l’ancien Parisien a tenu à exprimer toute son émotion sur les réseaux sociaux. Sur Snapchat, Kimpembe a publié un message fort : « je peux mourir en paix ! Félicitations Paris ! Love you ». L’histoire d’amour continue…

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