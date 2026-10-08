José Mourinho vise le Barça pour l’affaire Negreira

Revenu au Real Madrid cet été, José Mourinho n’aura pas tardé à avoir de nouveaux problèmes avec les arbitres. La dernière défaite face à l’Atlético de Madrid, où certaines décisions du corps arbitral ont pu étonner, l’a prouvé. Sitôt le derby terminé, le technicien de la Casa Blanca s’en est pris aux hommes en charge des décisions du jeu. «Pour être honnête, je ne crois pas être le problème. Je pense que le problème, c’est la malchance… et arriver à certains moments dans certains clubs», argumente-t-il dans un entretien au Corriere dello Sport.

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Selon lui, il est victime d’un système et fait directement référence à l’affaire Negreira, du nom de cet arbitre payé par le FC Barcelone pour des services de conseils entre 2001 et 2018. «Je suis arrivé au Real Madrid pendant les pires années Negreira. Je me souviens que personne n’en savait rien, mais nous le ressentions et le vivions. Dès que je suis parti, tout le monde était au courant», affirme le Special One, décidément victime presque partout où il passe. «Puis en Turquie, le grand scandale… et encore une fois, tout le monde l’a su après mon départ de Fenerbahçe.»