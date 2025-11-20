Justice : Didier Deschamps veut faire reconnaître une atteinte à son honneur

Didier Deschamps se présente ce jeudi devant la 17e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris pour affronter Daniel Riolo, poursuivi pour diffamation après avoir qualifié le sélectionneur de « menteur » au sujet de la gestion de la blessure de Karim Benzema lors du Mondial 2022. Pour l’avocate de l’entraîneur des Bleus, Me Isabelle Wekstein, les propos du chroniqueur de RMC dépassent largement le cadre d’un simple débat footballistique selon le journal Le Parisien : « on lui impute d’avoir menti à la terre entière après avoir écarté Karim Benzema pour des raisons non médicales. On remet en cause sa responsabilité de sélectionneur, et c’est grave », insiste-t-elle.

Elle rappelle que Didier Deschamps « a toujours accepté la critique sportive, mais pas qu’on porte atteinte à son honneur ». Par ailleurs, le médecin de l’équipe de France, Franck Le Gall, et l’officier de sécurité Mohamed Sanhadji, tous deux présents lors de l’épisode Aspetar, doivent témoigner pour confirmer la version du sélectionneur, lequel réclame un euro symbolique pour le préjudice moral.