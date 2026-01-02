Menu Rechercher
Nantes : Anthony Lopes a convaincu Rémy Cabella de venir

Anthony Lopes, à Nantes @Maxppp

Il est la recrue phare de l’hiver du FC Nantes. Recruté dès les premières heures du mercato hivernal, Rémy Cabella va tenter de se relancer avec le FC Nantes. Un énième retour en France pour le milieu offensif de 35 ans, qui avait réalisé de bons passages à Montpellier, Marseille, Saint-Etienne et Lille. En difficulté avec l’Olympiakos (10 matches, 0 but), le natif d’Ajaccio rentre au bercail pour permettre aux Canaris de se maintenir dans l’élite. Présent en conférence de presse ce vendredi pour justifier son arrivée sur les bords de l’Erdre, l’ancien international français (4 sélections, 0 but) a expliqué qu’Anthony Lopes avait joué un rôle dans sa venue à la Beaujoire :

«Ça fait deux mois que je discute avec Anthony. On a beaucoup parlé. J’ai donné mon accord, j’ai dit à Antho que j’étais chaud. Je connais ce club historique, c’est important de rester en Ligue 1. Je suis très content d’être là. C’est un bel objectif et c’est beau d’être au FC Nantes, avec un grand public. Je me suis donné pour être là. C’est normal de discuter avec des joueurs. Je regardais les matchs quand je pouvais. J’ai ensuite discuté avec le président Kita et avec mon club. Avec Antho, on a été rivaux sur le terrain, il vient d’un club (Lyon) qui était opposé au mien. On a parlé et ça m’a donné encore plus envie. Il est un peu comme moi, c’est un compétiteur. On a beaucoup parlé, j’avais toutes les infos, on a discuté de tout. Il m’a dit que ça manquait de joueurs avec l’expérience de la Ligue 1.»

