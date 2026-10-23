L’OM et l’OL justifient leurs choix polémiques

Le football français a vécu une nouvelle soirée européenne compliquée. Si Rennes a réussi à ramener un point de Turin face à la Juventus (2-2), l’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais ont sombré. Les Phocéens se sont inclinés 1-0 face au Sturm Graz, tandis que les Lyonnais de Dominik Greif ont lourdement chuté sur le terrain d’Hoffenheim (0-3). Dans les deux cas, Bruno Genesio et Paulo Fonseca avaient choisi de faire tourner leur effectif. En Autriche, Genesio avait notamment aligné plusieurs minots (Bezahaf, Kamissoko, Abdallah). Battu pour la troisième fois consécutive en Ligue Europa et pointeur à la 34e place du classement, l’OM ne semble pas accorder une importance capitale à cette compétition.

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Interrogé à ce sujet, Genesio s’est défendu en conférence de presse. « Si vous regardez ce que je faisais dans mes précédents clubs, y compris en Ligue des champions, il y avait très souvent quatre ou cinq changements d’une rencontre à l’autre. On ne peut pas enchaîner des matchs tous les trois jours. Il y a aussi des joueurs qui reviennent de blessure, d’autres qui ont des douleurs et ne peuvent pas jouer 90 minutes. Les jeunes ont aussi besoin de temps de jeu, car nous en aurons besoin à l’avenir et, sans expérience, ce sera plus compliqué. Je suis content de leur prestation, notamment des trois qui ont débuté, même s’il y a eu des manques. Leur attitude était bonne. »

Des choix assumés

À sa décharge, le coach marseillais sait qu’il traverse une saison très compliquée au sein d’un club contraint de gérer un calendrier chargé avec un effectif restreint, impossible à renforcer pour le moment. L’OL ne roule pas non plus sur l’or, mais Paulo Fonseca dispose d’un peu plus de ressources que son homologue phocéen. Pourtant, son choix d’aligner en Allemagne un onze largement remanié suscite des interrogations. Douzièmes du classement après deux victoires et une défaite en trois rencontres, les Gones restent bien positionnés dans la course à la qualification. Mais hier soir, l’équipe rhodanienne n’a absolument pas existé. Accusé d’avoir « balancé » un match européen pour se concentrer sur le choc à venir face au PSG, Fonseca a dû s’expliquer.

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« On ne peut pas disputer tous les matchs avec les mêmes joueurs. La différence, c’est qu’ils ont commis 20 fautes et nous seulement 6. Ils ont gagné tous les duels. Nous avons été très passifs défensivement. Quand on joue avec cette attitude contre une équipe comme Hoffenheim, le résultat est logique. Cela a été très facile pour eux de marquer, ils ont mérité de gagner. Avec une équipe très jeune face à un bloc très physique, c’était difficile. Peut-être que mon message n’est pas passé. J’avais prévenu du type de match qui nous attendait, mais je n’ai pas été bien compris. Il est vrai que nous avions une planification : Felix (Bacher) et Tanner (Tessmann) ne devaient jouer que 45 minutes, car un match très difficile nous attend face au PSG et je devais anticiper. »