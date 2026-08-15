Atlético : Julián Álvarez demande une réunion d’urgence pour débloquer son départ

Depuis plusieurs mois, le dossier Julián Álvarez oppose frontalement l’Atlético de Madrid et le FC Barcelone. L’attaquant argentin, qui avait publiquement ouvert la porte à un départ et à un rêve catalan durant le Mondial 2026, espère toujours voir sa situation évoluer. Mais alors que le Barça avait même formulé une offre de 100 millions d’euros, refusée par les Colchoneros, le temps joue désormais en faveur du club madrilène : Álvarez semble s’éloigner progressivement d’un départ vers la Catalogne.

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D’après les informations de TyC Sports, l’entourage du joueur a demandé une réunion en urgence avec Miguel Ángel Gil Marín, le dirigeant de l’Atlético, afin de tenter de débloquer le dossier. Álvarez souhaiterait notamment lui rappeler l’engagement qui aurait été pris en février de faciliter son départ en cas d’offre satisfaisante. De son côté, le club reste inflexible, tandis que Simeone compte sur lui pour la saison à venir, particulièrement après la grosse perte de Griezmann. Une situation toujours tendue, alors que le mercato entre dans sa dernière ligne droite.