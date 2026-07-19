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Coupe du Monde 2026 : Lamine Yamal envoie un message à l’Argentine

Par Sasha Nahon
1 min.
Lamine Yamal @Maxppp
Espagne Argentine
winamax
1 2.30 N 3.05 2 3.60 bonus 100€

À quelques heures de la finale de la Coupe du Monde 2026 entre l’Espagne et l’Argentine, Lamine Yamal a publié une story Instagram accompagnée du message « Pour toi et pour la rue. » L’ailier de la Roja a partagé une photo de lui enfant, comme un symbole du chemin parcouru avant le plus grand rendez-vous de sa jeune carrière.

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Âgé de seulement trois ans lors du sacre mondial de l’Espagne en 2010, Yamal rêve désormais d’offrir une deuxième étoile à son pays. En sept rencontres disputées dans cette Coupe du monde, le joueur espagnol a inscrit un but, sans délivrer de passe décisive.

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