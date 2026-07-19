Coupe du Monde 2026 : Lamine Yamal envoie un message à l’Argentine

À quelques heures de la finale de la Coupe du Monde 2026 entre l’Espagne et l’Argentine, Lamine Yamal a publié une story Instagram accompagnée du message « Pour toi et pour la rue. » L’ailier de la Roja a partagé une photo de lui enfant, comme un symbole du chemin parcouru avant le plus grand rendez-vous de sa jeune carrière.

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📲 Lamine Yamal sube una historia en Instagram antes de la final España - Argentina



🙏🏼 "Por ti y por la calle"



📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/82u7p7sNfx — El Partidazo de COPE (@partidazocope) July 19, 2026

Âgé de seulement trois ans lors du sacre mondial de l’Espagne en 2010, Yamal rêve désormais d’offrir une deuxième étoile à son pays. En sept rencontres disputées dans cette Coupe du monde, le joueur espagnol a inscrit un but, sans délivrer de passe décisive.