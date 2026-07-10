Coupe du Monde 2026 : la programmation de France-Espagne

On connait la première demi-finale de la Coupe du Monde 2026. Suite à son succès contre la Belgique en quart de finale, l’Espagne s’est qualifiée pour le dernier carré, et retrouvera l’équipe de France.

La suite après cette publicité

Le match se tiendra mardi prochain, le 14 juillet, à 21 heures, et sera diffusé sur M6 et beIN Sports. Il aura lieu à Arlington, au Texas, à l’AT&T Stadium.