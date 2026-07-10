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Coupe du Monde

Coupe du Monde 2026 : la programmation de France-Espagne

Par Aurélien Léger-Moëc
La joie des Français après le 2e but signé Dembélé @Maxppp
France Espagne

On connait la première demi-finale de la Coupe du Monde 2026. Suite à son succès contre la Belgique en quart de finale, l’Espagne s’est qualifiée pour le dernier carré, et retrouvera l’équipe de France.

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Le match se tiendra mardi prochain, le 14 juillet, à 21 heures, et sera diffusé sur M6 et beIN Sports. Il aura lieu à Arlington, au Texas, à l’AT&T Stadium.

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