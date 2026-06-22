Accord à 20 M€ entre Chelsea et Man City pour Enzo Maresca !

Pep Guardiola parti, Manchester City a rapidement trouvé son successeur : Enzo Maresca. Problème : même si Chelsea s’est séparé de l’Italien en janvier 2026, les Blues reprochent à City d’avoir commencé à négocier avec leur ex-entraîneur alors que ce dernier était toujours sous contrat.

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Blues et Cityzens ont donc passé plusieurs semaines à travailler pour trouver un accord à l’amiable. Et selon Sky Italie, c’est chose faite. Les Skyblues vont payer la bagatelle de 20 M€ à leurs homologues londoniens pour faire revenir Maresca à l’Etihad Stadium.