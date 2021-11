Manchester United : c'est enfin terminé pour Ole Gunnar Solskjær !

La suite après cette publicité

Samedi après-midi, Manchester United a encore perdu. Cette fois, c'est sur la pelouse de Watford que les Red Devils se sont inclinés, sur le score de 4-1. Et le score aurait pu être encore plus sévère. Une fois encore, c'est vers Ole Gunnar Solskjær que toutes les critiques se tournent. L'entraîneur norvégien n'a pas trouvé les solutions pour s'imposer ou du moins tenter de renverser la situation, et a subi une nouvelle humiliation, face à un rival bien plus faible qui plus est.

Un mauvais après-midi... mais une bonne nouvelle en vue pour une bonne partie de la fanbase mancunienne. Effectivement, de nombreux médias annoncent que c'est terminé pour OGS sur le banc d'Old Trafford. Le board mancunien, qui l'a tant soutenu, a cette fois pris la décision de le mettre à la porte hier, lors d'une réunion d'urgence après la rencontre.

La rumeur Zidane revient encore

Celui qui a pris la tête des Red Devils en 2018 a donc très probablement dirigé sa dernière rencontre hier après-midi, à Vicarage Road. Le Telegraph annonce que le licenciement pourrait même survenir dans la journée, alors que c'est Darren Fletcher, l'ancien joueur et aujourd'hui directeur technique, qui va assurer l'intérim le temps qu'un nouvel entraîneur soit trouvé.

De son côté, le sérieux The Times explique que Zinedine Zidane semble être le favori de la direction pour s'asseoir sur le banc du mythique stade mancunien au plus vite, même si dans le clan Zidane, on ne semble pas trop chaud. Les noms de Mauricio Pochettino, Brendan Rodgers et Erik Ten Hag sont aussi évoqués. On devrait rapidement en savoir plus...