CAN 2025 : le choc Sénégal - RDC accouche d’un timide match nul

Nouveau choc pour cette deuxième journée de CAN 2025. Après l’affiche entre le Maroc et le Mali qui a offert une belle bataille intense qui s’est clôturée par un nul (1-1), c’était au tour du Sénégal, grand favori au sacre, de défier à Tanger la RDC, équipe en grande forme depuis quelques mois sur le continent. Sur le papier, ce match devait tenir toutes ses promesses avec un public présent en masse et deux compositions très alléchante sur le papier.

La suite après cette publicité

Le sélectionneur sénégalais Pape Thiaw restait sur son 4-2-3-1 avec le quatuor offensif Mané, Sarr, Jackson et Ndiaye alors que Sébastien Désabre misait sur ses cadres comme Cédric Bakambu et Chancel Mbemba pour encadrer la jeunesse emmenée par Noah Sadiki. Bref, sur le papier, on pouvait donc voir un beau football dans le sublime stade de Tanger. Mais en première période, les deux équipes semblaient se craindre mutuellement. À la pause, quasiment rien à se mettre sous la dent.

Les deux équipes ont géré

Wan-Bissaka avait cru un moment ouvrir le score (14e) mais son but était signalé hors-jeu. Pour le reste, si ce n’est quelques tirs manqués de Nicolas Jackson et Pape Gueye, rien à signaler. On s’attendait donc à mieux dans ce choc du groupe D. Mais pour ça, il fallait qu’une des deux équipes lâchent les chevaux. Et la RDC a décidé de commencer à se montrer bien plus efficace dans son animation offensive. Au point de faire douter très vite la RDC. Surtout, au point de faire craquer Mendy après une belle action collective que Bakambu concluait en renard des surfaces (1-0, 63e).

La suite après cette publicité

Désormais condamné à réagir, Pape Thiaw décidait de faire rentrer le titi parisien Ibrahim Mbaye pour apporter un peu plus de folie offensive. Et son choix a directement payé puisque très vite, le jeune ailier de 17 ans a perforé la défense congolaise. Et il est impliqué sur le but égalisateur. Bien aidé au départ de l’action par la blessure de Masuaku qui s’arrêtait en pleine action pour laisser filer son adversaire au but, Mbaye butait sur Mpasi mais le cuir revenait sur Mané qui n’avait plus qu’à marquer dans le but vide (69e). Un but qui devait offrir une fin de match folle entre les deux équipes. Mais après l’égalisation, la pression est retombée d’un cran et les deux équipes se quittent donc sur un match nul (1-1) qui arrange tout le monde. Avec 4 points, les deux formations joueront la première place au goal average lors de la dernière journée. Pour le moment avantage Sénagal !