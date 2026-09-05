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Lionel Messi et Cristiano Ronaldo pourraient jouer dans la même équipe

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Cristiano Ronaldo @Maxppp

Quatre ans après avoir raccroché les crampons, Carlos Tévez prépare enfin son grand jubilé. L’ancien attaquant de 42 ans, passé sur les bancs de touche de Rosario Central, d’Independiente et de Talleres ces dernières années, s’est entretenu avec le président de Boca Juniors, Juan Roman Riquelme. Ce dernier a donné son feu vert pour accueillir l’événement à La Bombonera. C’est dans ce stade mythique, où l’Apache a conquis 11 titres au fil de ses trois passages, que la rencontre devrait se tenir le 19 décembre prochain.

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Un événement qui devrait permettre de revoir Lionel Messi et Cristiano Ronaldo sur la même pelouse. Coéquipier du premier en sélection argentine et du second lors de ses années glorieuses à Manchester United, Tévez a confirmé son ambition de faire jouer les deux monstres sacrés ensemble sous le même maillot dans une interview accordée à ESPN. D’autres légendes du ballon rond avec qui il a partagé le terrain comme Wayne Rooney ou Andrea Pirlo figurent également sur la liste des invités pour ce qui s’annonce comme un sacré spectacle.

Pub. le - MAJ le
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