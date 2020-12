Ligue 2 : Troyes remporte son bras de fer avec le Paris FC pour lui chiper le fauteuil de leader

Il y avait un rendez-vous de haut du tableau entre l'ESTAC et le Paris FC ce samedi. Au terme d'une rencontre animée et plaisante à suivre, les Troyens ont réalisé la très bonne opération de cette 14e journée en s'imposant de justesse 2-1. Ils en profitent pour chiper la place de leader de cette Ligue 2 aux Parisiens, qui vont regretter cette première période ratée.

Les locaux ont pris un break d'avance grâce à deux jolis buts inscrits par Chambost (31e) et Saint-Louis (43e). Cet avantage mérité au score a fondu en seconde mi-temps avec la réaction des joueurs de la capitale. Name a réduit l'écart (66e) et malgré les nombreuses occasions des deux côtés, le score en restait là. D'une reprise acrobatique dans les arrêts de jeu, Abdi pensait égaliser mais il était finalement averti d'un pied haut.

Le classement de Ligue 2.