L'Angleterre reconfinée : la Premier League ne s'arrêtera pas

La crise du coronavirus est loin d’être terminée en Europe. Pire, certaines variantes, venant notamment d’Angleterre et d’Afrique du Sud, inquiètent les différents conseils scientifiques du Vieux continent. Face aux récents événements, et malgré un programme de vaccination lancé il y a quelques jours, le Premier ministre anglais Boris Johnson vient d’annoncer ce soir que l’Angleterre était à nouveau soumise au confinement total pour une période de six semaines, au minimum (soit jusqu'à mi-février).

Une annonce qui rappelle des souvenirs du mois de mars, lorsque l’ensemble de l’Europe avait déserté les rues. Mais alors que nos voisins anglais vont devoir rester chez eux, Skysports précise que les sports professionnels ne s’arrêteront pas. Ainsi, les clubs de Premier League pourront poursuivre la compétition, tout en respectant le protocole mis en place.

