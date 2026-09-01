OM : la curieuse interview de Stéphane Richard sur BFM Business le dernier jour du mercato

Même si le mercato de l’OM ne s’est pas joué lors de la dernière journée, on est en droit de s’étonner du timing. Alors qu’on vivait ce mardi le dernier du mercato, Stéphane Richard est apparu en plein après-midi sur les antennes de BFM Business pour parler d’un tout autre sujet.

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Le président du club est intervenu pour évoquer sa rencontre avec Tim Cook, ancien patron d’Apple qui vient de quitter son poste, du temps où il dirigeait Orange. Il a également pris le temps de parler de souvenirs avec Steve Jobs, le fondateur de la marque à la pomme. Les images de cette interview sont en train de faire le tour des réseaux sociaux et interrogent. Le club essaye déjà de dédramatiser la situation en affirmant que cet entretien n’a duré que « quelques minutes, au coeur de l’après-midi, depuis son bureau. »