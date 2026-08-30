Fulham : Álvaro Arbeloa va encore chiper un joueur au Real Madrid

Manuel Ángel se rapproche sérieusement de Fulham. D’après AS, le transfert du milieu de 22 ans est désormais quasiment bouclé après une accélération des discussions ces dernières heures. Le joueur devrait quitter définitivement le Real Madrid, dans une opération qui permettrait toutefois au club espagnol de conserver une partie de ses droits. L’international de la Fábrica ne devrait donc pas être prêté, mais bien poursuivre sa carrière en Angleterre, où il pourrait retrouver Gonzalo et Exequiel Palacios.

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Cette arrivée porterait aussi la marque d’Álvaro Arbeloa, qui connaît parfaitement Manuel Ángel pour l’avoir eu sous ses ordres au Castilla et dont il avait fait l’un de ses cadres. Capitaine lors de la génération qui avait réalisé le triplé en 2023, le milieu avait également été lancé par Arbeloa avec l’équipe première la saison dernière. Alors que Cádiz et Almería restent intéressés, Fulham semble désormais avoir pris une longueur d’avance et les dernières discussions doivent permettre de finaliser l’opération.