Le Paris FC et Kombouaré ont lancé l’an II de leur nouveau projet !

Si Antoine Kombouaré avait l’intention de rester sur le banc du Paris FC la saison prochaine, le succès de son équipe ce soir face à Monaco (4-1) vient solidement appuyer sa candidature. Arrivé pour une nouvelle opération commando cet hiver après le renvoi de Stéphane Gilli, le Kanak a fait plus que remplir le contrat. Il a honoré sa mission haut la main puisque le Paris FC s’est joyeusement écarté de la zone rouge (il n’a toujours pas perdu depuis son arrivée).

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Ce soir, le promu est 12e de Ligue 1, 12 points loin devant le barragiste Auxerre. Si sur le papier, la fin de saison s’annonce désormais dénuée d’enjeux, les supporters pourraient bien trouver leur compte en se rendant au stade… à conditions que leurs protégés se montrent aussi inspirés que ce soir. Car face à la meilleure équipe de Ligue 1 en 2026, les Parisiens ont tout simplement rendu leur plus belle production de la saison.

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Quel avenir pour Kombouaré désormais ?

«Je ne sais pas si c’est la plus belle (prestation de cette saison) mais en tout cas, elle fait du bien, savourait Pierre Lees-Melou au micro du diffuseur. On savait la série que faisait Monaco, c’était même peut-être la meilleure équipe sur la phase retour et aujourd’hui on a été chirurgical. Et on a même le luxe de se dire qu’on peut avoir le regret de ne pas avoir mis plus de buts, même si Kevin (Trapp) nous sort beaucoup d’arrêts. Mais c’est très bien ce qu’on a fait ce soir.»

La différence par rapport aux derniers mois ? Une conjugaison d’individualités au rendez-vous, ce qui avait rarement été le cas. Ciro Immobile a été glacial comme dans ses grandes périodes, Lees-Melou, Maxime Lopez et Marshall Munetsi ont rayonné dans l’entrejeu, Kevin Trapp a été décisif, et Jonathan Ikoné a réalisé son meilleur match cette saison. Le crédit revient évidemment à Kombouaré, qui a réussi à faire croire à ses joueurs qu’ils étaient capables de remonter la pente. L’enjeu sera d’y rester avant de préparer la saison prochaine. Avec Kombouaré en chef de file ? Les prochaines semaines devraient nous aider à mieux savoir.