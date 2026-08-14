Le Barça pense à Luis Suárez en cas d’échec de Julián Álvarez !

Le FC Barcelone ne lâche pas Julián Álvarez. L’attaquant de l’Atlético de Madrid demeure la priorité absolue de la direction catalane pour renforcer son secteur offensif, et le Barça est encore disposé à patienter cette semaine et durant le week-end dans l’espoir de parvenir à un accord, bien que le dossier n’évolue pas dans le bon sens ces dernières heures. Mais le temps presse, car après les départs de Robert Lewandowski et Ferran Torres, qui se dirige tout droit vers le Paris Saint-Germain, le champion d’Espagne doit impérativement recruter un nouvel avant-centre cet été.

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Si le dossier Julián Álvarez n’est toujours pas bouclé au début de la semaine prochaine, Deco activera donc son plan B. Cela ne signifiera pas pour autant que le Barça abandonnera définitivement la piste menant à l’international argentin, mais l’Atlético de Madrid se montre inflexible et souhaite uniquement le céder via sa clause libératoire à hauteur de 500 millions d’euros. L’objectif, en plus de boucler l’arrivée de Rodri, sera surtout de ne pas se retrouver sans solution en attaque et d’avancer parallèlement sur d’autres dossiers afin de garantir l’arrivée d’un numéro 9.

Un dossier qui s’annonce encore compliqué

Plusieurs noms ont récemment circulé, à l’instar de Lautaro Martínez, mais ils ne font pas partie des pistes actuellement travaillées en interne. Aucun contact n’a notamment été établi avec l’attaquant de l’Inter Milan à ce stade. En revanche, un autre profil figure bien sur la liste restreinte établie par la direction sportive : celui de Luis Suárez, l’attaquant colombien du Sporting CP. Auteur de 38 buts et neuf passes décisives, dont cinq en Ligue des Champions, il sort d’une excellente saison au Portugal.

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L’opération s’annonce néanmoins compliquée puisque Luis Suárez est considéré comme un élément important du club portugais. Le Barça n’a d’ailleurs pas encore décidé de passer concrètement à l’offensive et reste focalisé sur Julián Álvarez. Mais si la situation de l’Argentin demeure bloquée la semaine prochaine, le Colombien fera partie des alternatives que Deco et la direction blaugrana envisageront sérieusement d’activer, alors que la reprise de la Liga est prévue pour le 23 août prochain, contre Elche.