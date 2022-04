JT Foot Mercato : Newcastle promet un mercato d'envergure

La suite après cette publicité

Newcastle va frapper fort cet été

Désormais sous pavillon saoudien, Newcastle veut fair une razzia. En attaque, Darwin Núñez, le buteur du SL Benfica, est pisté. Selon nos informations, une offre de 60 M€ a été formulée pour l'Uruguayen. Ce dernier n'est pas le seul à être dans la short-list offensive de Newcastle. Selon le journal espagnol Sport, Newcastle a manifesté de l’intérêt pour le milieu offensif brésilien Philippe Coutinho. Le club anglais garde aussi un œil sur Lucas Paquetá. Son ami et ancien coéquipier à l'OL, Bruno Guimarães pousserait d'ailleurs en interne pour qu'il le rejoigne. Des joueurs français sont aussi ciblés pour le mercato XXL de Newcastle. Selon nos informations, le club anglais compte revenir à la charge pour Benoît Badiashile. Il faudra débourser une belle somme, aux alentours de 40 M€ pour convaincre l'ASM de le lâcher. Toujours selon nos informations, Moussa Diaby plaît aussi. L'ailier du Bayer Leverkusen est dans le viseur des Magpies, qui en feraient bien le pendant d'Allan Saint-Maximin. Le club allemand a ouvert la porte à un départ, mais il faudra débourser pas moins de 90 M€ selon le Daily Mail. Comme le PSG et Manchester City, Newcastle va rapidement devoir s’habituer à voir les prix exploser lorsque son nom est associé à une rumeur !

Salah veut rester à Liverpool mais…

Sous contrat avec Liverpool jusqu'en 2023, Mohamed Salah n'a toujours pas prolonger. Si les deux parties souhaitent prolonger l'histoire d'amour, ça coince pour le moment. Salah réclamerait une grosse revalorisation salariale. Les Reds ont déjà fait gros effort en lui proposant un nouveau bail avec un salaire de 483 000 € par semaine. Proposition rejetée. L'intéressé est sorti du silence à l'occasion d'une interview accordée à FourFourTwo et a notamment assuré qu'il ne s'agissait pas d'une question de salaire. «Je ne sais pas, il me reste un an de contrat. Je pense que les fans savent ce que je veux, mais pour le contrat, ce n'est pas du tout une question d'argent. Donc je ne sais pas, je ne peux pas vous dire exactement. Il me reste un an et les fans savent ce que je veux (…) Je ne suis pas inquiet, je ne me laisse pas inquiéter par quelque chose. La saison n'est pas encore terminée, alors finissons là de la meilleure façon possible, c'est la chose la plus importante. Ensuite, l'année prochaine, nous verrons ce qui va se passer». Voilà qui est dit !

Rüdiger est courtisé par toute l'Europe

Antonio Rüdiger a pris une tout autre dimension sous les ordres de Thomas Tuchel. Élément indispensable, il a enchaîné les prestations solides tout au long de la saison, que ce soit en Premier League ou en Ligue des Champions. Logique donc de voir les plus grands clubs européens le courtiser. Mais le joueur de 29 ans n'a pas encore tranché au sujet son avenir. Il souhaite prendre le temps de la réflexion. À ce jour, il dispose de plusieurs offres. Notamment de son club actuel, Chelsea, mais qui ne correspond pas à ses attentes. Une offre du Real Madrid, une de la Juventus et une du Paris Saint-Germain, comme nous vous l'avions révélé. Selon nos informations, l'offre parisienne est toujours valable. Le club parisien a formulé une proposition salariale très intéressante au joueur de 29 ans, qui ne l'a pas écartée. Mais s'il devait choisir, à offres égales, c'est vers l'Italie et la Juventus Turin qu'il se dirigerait. La bataille promet !