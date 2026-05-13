PSG : un 14e titre mais aussi un record personnel battu

Le Paris Saint-Germain confirme un peu plus sa domination sur le football français en décrochant un 14e titre de champion de France. Ce sacre vient récompenser une saison globalement maîtrisée par le club de la capitale, qui a su faire la différence dans les moments clés malgré une concurrence parfois accrocheuse. Déjà installé tout en haut de la Ligue 1 depuis plusieurs exercices, le PSG continue d’asseoir sa suprématie nationale.

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Avec ce nouveau trophée, le club parisien enchaîne un cinquième titre consécutif en Ligue 1, une première dans l’histoire des Rouge et Bleu. Une série historique qui illustre la constance du projet parisien au sommet du championnat, porté par un effectif profond et une régularité rarement prise en défaut sur la durée. Cette dynamique confirme l’ancrage du PSG dans une ère de domination sans précédent sur la scène française.