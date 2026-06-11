L’Atlético attend le PSG pour Julian Alvarez

Le cas Julian Alvarez continue d’enflammer la presse. Surtout depuis que le Real Madrid a formulé une offre de 150 M€ pour lui. Mais elle a été refusée par l’Atlético de Madrid, qui a offert il y a quelque temps une prolongation de contrat à son joueur. Si les Colchoneros assurent publiquement qu’ils ne sont pas vendeurs, la réalité serait bien différente.

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🔊 "El Atleti está esperando a que se muevan el Arsenal y el PSG"



⚽ Antonio Sanz, sobre la oferta del Real Madrid por Julián Alvarez y las similitudes con la salida del Kun Agüero en 2011#Atletico #JulianAlvarez #RealMadrid #Barça pic.twitter.com/lQoXNOl18d — Radioestadio Noche (@RadioestadioN) June 11, 2026

Ce jeudi, Onda Cero annonce que les Madrilènes attendent que le PSG bouge. Les champions d’Europe avaient été refroidis par le comportement de l’Araignée, qui était incertaine. Mais ils n’ont pas lâché le morceau pour autant. L’Atlético attend donc que Paris, mais aussi Arsenal, passent à l’offensive. En revanche, ils ne sont toujours pas décidés à le vendre au FC Barcelone, qui continue de pousser en coulisses.