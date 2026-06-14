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CdM 2026 : le président de la Fédération Marocaine donne rendez-vous à Lamine Yamal

Par Josué Cassé
1 min.
Lamine Yamal et Kylian Mbappé lors d'Espagne-France @Maxppp

Interrogé par le média Aljazeera360 dans un entretien diffusé ce samedi et dont les propos ont été retranscrits par la presse espagnole, le président de la FRMF, Fouzi Lekjaa s’est offert une sortie remarquée. Questionné sur le choix de Lamine Yamal - qui défend aujourd’hui les couleurs de l’Espagne mais qui aurait également pu opter pour le Maroc - le dirigeant des Lions de l’Atlas a répondu de manière ironique.

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«J’espère maintenant que nous affronterons l’Espagne en finale de la Coupe du Monde pour voir s’il a vraiment fait le bon choix», a ainsi lancé le dirigeant marocain, précisant respecter le choix de la star barcelonaise.

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