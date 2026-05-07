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Les primes de Liga vont coûter une fortune au Barça

Par Maxime Barbaud
1 min.
joan laporta @Maxppp

Le titre de Liga est promis au FC Barcelone. Avec 11 points d’avance à 4 journées de la fin, cette victoire pourrait même être officialisée dès dimanche, à l’occasion du Clasico au Camp Nou face au Real Madrid (21h). Une victoire ou un match nul suffirait aux Blaugranas. Les joueurs et le staff pourront célébrer ce nouveau succès et s’offrir quelques juteuses primes.

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Catalunya Ràdio fait le point sur ce sujet-là dans son podcast Barça Reservat. Rien que pour l’effectif, cela va coûter environ 23 M€ au FC Barcelone. Il faudra rétribuer les 23 joueurs professionnels de l’effectif, dont les primes sont estimées entre 500 000 euros pour les plus basses et 1,5 M€ pour les mieux lotis. Pour le staff technique, entre les différents assistants, les adjoints, les kinés et plus globalement le personnel qui suit l’équipe première au jour le jour, ils recevront une prime de 20 000 euros chacun.

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